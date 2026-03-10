В брянские больницы доставили 35 пострадавших при ракетной атаке ВСУ

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В больницы Брянска доставлены 35 пострадавших при ракетной атаке ВСУ, часть из них — в тяжелом состоянии, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, в больницы Брянска доставлены 35 пострадавших при ракетной атаке ВСУ. Часть из них — в тяжелом состоянии. Проводится первичный осмотр, диагностические и лечебные мероприятия», — сказал он.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что по Брянску ВСУ нанесли ракетный удар, есть погибшие и раненые.