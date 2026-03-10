Богомаз: В Брянске после ракетной атаки ВСУ идет эвакуация жителей

«Находясь на месте происшествия, заслушал доклад начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Викторовича Енина о ходе проведения мероприятий по локализации последствий и эвакуации граждан», — написал губернатор. Енин уточнил, что эвакуируют более 25 человек, находящихся в убежище.