Богомаз: В Брянске после ракетной атаки ВСУ идет эвакуация жителей

В Брянске проводится локализация последствий ракетной атаки киевского режима.

Источник: Комсомольская правда

В Брянске после ракетной атаки боевиков киевского режима проводится локализация последствий и эвакуация граждан. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Находясь на месте происшествия, заслушал доклад начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Викторовича Енина о ходе проведения мероприятий по локализации последствий и эвакуации граждан», — написал губернатор. Енин уточнил, что эвакуируют более 25 человек, находящихся в убежище.

Как писал сайт KP.RU, ранее губернатор сообщил, что в результате теракта со стороны ВСУ по Брянску погибли шесть мирных жителей и еще 37 получили ранения.

Напомним, вечером во вторник украинские боевики нанесли ракетный удар по территории Брянска. В ООН уже отреагировали на очередной акт агрессии киевского режима, осудив удар по российскому городу.

