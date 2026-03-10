ПВО за четыре часа сбила 36 дронов над регионами РФ и Чёрным морем

Ранее сообщалось, что в Херсонской области погиб один мирный житель и четверо пострадали из-за атак украинских беспилотников по гражданскому транспорту. В Горностаевке в результате удара дрона по легковушке умер мужчина 1967 года рождения, а в Днепрянах Новокаховского округа беспилотники атаковали два гражданских автомобиля, в результате чего пострадали четверо: двое 25-летних мужчин получили сотрясение и баротравмы, ещё один мужчина 1958 года рождения — осколочное ранение бедра.