ПВО за четыре часа сбила 36 дронов над регионами РФ и Чёрным морем

Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

С 16:00 до 20:00 мск дежурные силы ПВО сбили 12 дронов над Крымом, по 7 — над Белгородской областью и акваторией Черного моря, 6 — над Краснодарским краем, 2 — над Курской областью и по одному — над Брянской и Смоленской областями.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области погиб один мирный житель и четверо пострадали из-за атак украинских беспилотников по гражданскому транспорту. В Горностаевке в результате удара дрона по легковушке умер мужчина 1967 года рождения, а в Днепрянах Новокаховского округа беспилотники атаковали два гражданских автомобиля, в результате чего пострадали четверо: двое 25-летних мужчин получили сотрясение и баротравмы, ещё один мужчина 1958 года рождения — осколочное ранение бедра.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

