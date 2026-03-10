Ушел на лыжах и не вернулся: на Ладоге нашли мертвым музыканта Гайдукова

34-летний Петр Гайдуков, пропавший 8 марта 2026 года во время лыжного похода, был найден мертвым 10 марта. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Поиски пропавшего Петра Гайдукова.
В межрегиональной общественной организации пожарной охраны «Спас Северо-запад» рассказали о том, как проходили поиски. 9 марта поступил тревожный звонок о том, что Лахденпохском районе Карелии пропал 34-летний лыжник Петр Гайдуков, отправившийся в поход 8 марта. Без промедления был организован выезд: к операции подключились аэролодка, два снегохода и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Команды действовали слаженно, по заранее разработанному плану.
Первоочередное внимание поисковых групп было сосредоточено на последнем известном месте, где Петр расстался со своим напарником. Поиски, несмотря на масштабную операцию, завершились быстро — и трагично. Лыжник был обнаружен без признаков жизни на льду Ладожского озера. По предварительной версии, мужчина заблудился и замерз. Точные причины гибели пока не сообщаются.
Отряд «ЛизаАлерт» официально подтвердил находку и смерть Петра Вадимовича Гайдукова, жителя Мийнальского сельского поселения.
Очевидцы рассказали о трагедии.
В сообщениях поисковых отрядов звучат глубокая скорбь и соболезнования семье и близким погибшего.
«Муж видел данного гражданина в обед 8 числа на заливе рядом с базой отдыха Микли Ольгино. Он был на лыжах. Муж подъезжал к нему на снегоходе, помог одеть рюкзак», — написала пользователь соцсети под постом паблика поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Это ужасная трагедия. Он был нашим хормейстером какое-то время. Невероятно талантливый, уникальный. Не могу поверить», — отметила одна из комментаторов.
«Он был очень хорошим учителем музыки, учителем, достойным всеобщего уважения. Я до сих пор не могу поверить, что это правда. Думаю, я буду скучать по нему вечно. Пусть он покоится с миром», — добавила еще одна девушка.
«Отряд скорбит вместе с близкими», — написано в паблике «Спас Северо|Запад».
Спасатели также выразили благодарность всем участникам поисков — волонтерам, профессиональным спасателям и местным жителям, которые не остались в стороне. «В такие моменты особенно важно быть рядом и действовать сообща», — подчеркнули они.
Биография погибшего в Карелии Петра Гайдукова.
Петр Гайдуков родился в 1991 году в Санкт-Петербурге и всю свою жизнь был связан с музыкой. Он получил образование в престижных учреждениях: Санкт-Петербургском музыкальном колледже им. Н. А. Римского-Корсакова и Санкт-Петербургской консерватории по специальности «хоровое дирижирование».
С 2014 года он являлся художественным руководителем Хора ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Ф. Козлова — коллектива с почти полувековой историей. Активно сочетая дирижерскую работу с исполнительской, он выступал как камерный вокалист на таких известных фестивалях, как «Петербургская музыкальная весна», «Три века классического романса» и других.
Кроме того, Петр был преподавателем кафедры хорового дирижирования в РГПУ имени А. И. Герцена и Санкт-Петербургского музыкально-педагогического училища.