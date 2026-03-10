Ричмонд
Минздрав: 35 пострадавших при атаке ВСУ на Брянск доставлены в больницы

В Министерстве здравоохранения РФ сообщили новые данные о пострадавших в результате ракетного удара по Брянску. Помощник министра Алексей Кузнецов заявил, что в больницы города доставлены 35 человек. Часть из них находится в тяжёлом состоянии.

Источник: Life.ru

На месте дежурят бригады скорой, ведётся первичный осмотр и диагностика. По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в регион направлена бригада специалистов из федеральных медицинских центров для помощи местным врачам.

Напомним, ВСУ атаковали Брянск американскими ракетами. О массированной атаке стало известно около 18:00 мск, губернатор Александр Богомаз объявил ракетную опасность, жители сообщали о взрывах в разных частях города. В результате террористической ракетной атаки погибли шесть мирных жителей, ещё 37 получили ранения.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

