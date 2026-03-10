Трое человек погибли и шестеро пострадали в ДТП с лошадью в Тыве

Автомобиль Honda Stepwgn столкнулся с лошадью на 890-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей», после чего влетел в машину Toyota Corolla Fielder. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в пресс-службе управления Государственной автомобильной инспекции по Тыве.