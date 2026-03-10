Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое человек погибли и шестеро пострадали в ДТП с лошадью в Тыве

Автомобиль Honda Stepwgn столкнулся с лошадью на 890-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей», после чего влетел в машину Toyota Corolla Fielder. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в пресс-службе управления Государственной автомобильной инспекции по Тыве.

Автомобиль Honda Stepwgn столкнулся с лошадью на 890-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей», после чего влетел в машину Toyota Corolla Fielder. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в пресс-службе управления Государственной автомобильной инспекции по Тыве.

По словам представителей ведомства, трое человек погибли на месте от полученных травм. Еще шестерых пострадавших, в том числе трех детей, доставили больницу.

— На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП устанавливаются, — передает официальная страница республиканского управления ГАИ в VK.

9 февраля грузовик врезался в автобус на Ленинском проспекте в столице. Травмы получили восемь человек. ДТП произошло из-за нарушения водителем грузовика ПДД: он не уступил дорогу автобусу при выезде с прилегающей территории.