Трое человек погибли и шестеро пострадали в ДТП с лошадью в Тыве

Автомобиль Honda Stepwgn столкнулся с лошадью на 890-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей», после чего влетел в машину Toyota Corolla Fielder. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в пресс-службе управления Государственной автомобильной инспекции по Тыве.
По словам представителей ведомства, трое человек погибли на месте от полученных травм. Еще шестерых пострадавших, в том числе трех детей, доставили больницу.
— На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП устанавливаются, — передает официальная страница республиканского управления ГАИ в VK.
