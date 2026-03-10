Ричмонд
Шестеро погибших и 37 пострадавших. ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску

Поврежден цех предприятия.

Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы Украины ударили по Брянску, шесть человек погибли, ??сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Цех одного из предприятий поврежден.

ТАСС собрал основное о произошедшем.

  • ВСУ ударили ракетами по Брянску, сообщил Богомаз.
  • По его словам, шесть человек погибли и 37 пострадали.
  • В больницы были доставлены 35 раненых, часть из них находится в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
  • Цех одного из предприятий в Брянске поврежден, рассказал начальник Главного управления МЧС по Брянской области Дмитрий Енин.
  • По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в регион направлена бригада специалистов федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.
  • Прокуратура Брянской области открыла горячую линию по вопросам соблюдения прав пострадавших.
  • В городе эвакуируют более 25 человек, находящихся в убежище.

Реакция

Богомаз назвал удар ВСУ «бесчеловечным террористическим актом».

Секретариат ООН однозначно выступает против ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Губернаторы Тульской и Воронежской областей Дмитрий Миляев и Александр Гусев выразили готовность оказать помощь.

Омбудсмен Татьяна Москалькова призвала международные структуры жестко отреагировать на ракетный удар ВСУ по Брянску.