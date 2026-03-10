«Молодая, еще родишь»: девушка в Карелии лишилась ребенка из-за врачебной ошибки

Хотя девушка в итоге направили в стационар, в приемном покое ей отказали в госпитализации, сославшись на то, что дежурный врач не видит для этого оснований. Вскоре после возвращения домой она перестала ощущать шевеления ребенка. Вернувшись в больницу, супруги узнали, что сердце малыша больше не билось.