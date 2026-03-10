Музыкант из клипа Shortparis Петр Гайдуков погиб во время прогулки на лыжах

Петербургский дирижер и музыкант Петр Гайдуков умер в возрасте 34 лет. Он пропал во время лыжной прогулки. Позже его тело нашли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МОО «Спас Северо-Запад».
Инцидент произошел 8 марта в Лахденпохском районе. Лыжник ушел в лес и перестал выходить на связь. Для поиска музыканта задействовали аэролодку и снегоходы, прочесывая местность, где его видели в последний раз, однако помощь подоспела слишком поздно.
— Первоначально усилия были сосредоточены на участке, где, по последним данным, лыжник разминулся со своим знакомым. К сожалению, спасти мужчину не удалось, — говорится в публикации.
Петр Гайдуков родился в 1991 году в Ленинграде. Он окончил колледж имени Римского-Корсакова и Санкт-Петербургскую консерваторию по классу хорового дирижирования. В последние годы Петр руководил Хором ветеранов войны и военной службы имени Козлова.
Гайдуков успешно сочетал управление коллективами с сольной вокальной карьерой, выступая на таких знаковых площадках и фестивалях, как «Звуковые пути» и «Петербургская музыкальная весна». Он также известен как участник запоминающейся сцены в резонансном клипе группы Shortparis «Яблонный сад».