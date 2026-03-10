Музыкант из клипа Shortparis Петр Гайдуков погиб во время прогулки на лыжах

Инцидент произошел 8 марта в Лахденпохском районе. Лыжник ушел в лес и перестал выходить на связь. Для поиска музыканта задействовали аэролодку и снегоходы, прочесывая местность, где его видели в последний раз, однако помощь подоспела слишком поздно.