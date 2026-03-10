Москалькова призвала жестко отреагировать на удар Киева по Брянску

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что призывает международные структуры жестко отреагировать на ракетный удар ВСУ по Брянску.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли по Брянску ракетный удар, есть погибшие и раненые.
«Призываю международные структуры жестко отреагировать на бесчеловечное преступление киевского режима против мирных граждан», — сказала Москалькова, комментируя ракетный удар по Брянску.
