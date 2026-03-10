Минздрав: 15 тыс. иранцев пострадали при ударах США и Израиля с 28 февраля

«С начала навязанной США и израильским режимом войны против нашей страны более 15 тысяч граждан нашего государства получили ранения», — приводит заявление министерства агентство Tasnim.
В ведомстве сообщили, что 12 495 человек уже получили медицинскую помощь и были выписаны, 1 682 раненых все еще находятся в стационаре.
Минздрав Ирана также сообщил, что в результате американо-израильских ударов повреждения получили 87 медицинских пунктов, 24 лечебных центра, 21 станция и 18 машин скорой помощи, пишет «360».
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что 10 марта в сторону Ирана направят самое большое число истребителей и бомбардировщиков с начала операции.