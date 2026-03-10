Ричмонд
В Ростове экстремиста отправили в колонию за посты в Интернете

Дело о публичных призывах к терроризму рассмотрели в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону вынесли приговор обвиняемому в призывах к терроризму через Интернет. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

По информации инстанции, в конце мая 2024 года подсудимый находился в Севастополе и тогда же оставил комментарии под одной из публикаций. Он призывал разрушать торговые центры в Белгородской области.

В августе 2024 года последовало еще одно текстовое сообщение, на этот раз с призывами к насилию в отношении военнослужащих в зоне СВО.

Приговор в Южном окружном военном суде вынесли по двум статьям (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ). Подсудимому назначили четыре года колонии общего режима. Решение в силу пока не вступило.

