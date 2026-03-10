В Москве в подъезде жилого дома нашли мертвого Ленина

В Москве на лестничной клетке жилого дома нашли Ленина. Речь идет о мужчине с интересной фамилией. Об этом «КП-Москва» рассказали сотрудники Гагаринского межрайонного следственного отдела ГСУ СК России по Москве. Сейчас проводится следственная проверка.
«Действительно, фамилия у мужчины — Ленин. (Ему — прим. ред.) 40 лет. Ранее было диагностировано психическое заболевание. Предварительно, телесных повреждений на теле не обнаружено. Причину смерти назовут судмедэксперты», — говорится в сообщении от источника.
Отмечается, что тело мужчины обнаружили около 13:00 10 марта 2026 года на лестничной площадке. Вызваны экстренные службы и полиция. Точную причину смерти можно будет узнать, когда закончат работать судмедэксперты.
Ранее KP.RU сообщил, что в Майкопе пациент пропал перед операцией прямо из больницы. Его искали врачи, думали, что он просто сбежал из-за страха. Только позже стало известно, что мужчина упал в шахту лифта в этой же больнице и скончался.