В Москве в подъезде жилого дома нашли мертвого Ленина

Ранее KP.RU сообщил, что в Майкопе пациент пропал перед операцией прямо из больницы. Его искали врачи, думали, что он просто сбежал из-за страха. Только позже стало известно, что мужчина упал в шахту лифта в этой же больнице и скончался.