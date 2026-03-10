Ричмонд
Омбудсмен призвала международные структуры отреагировать на удар по Брянску

Татьяна Москалькова осудила «подлое преступление нацистского режима».

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова осудила ракетную атаку ВСУ по мирным жителям в Брянске и призвала международные структуры отреагировать «подлое преступление нацистского режима».

«Осуждаю очередное подлое преступление нацистского режима — варварские удары по мирному населению Брянска Призываю международные структуры жестко отреагировать на бесчеловечное преступление киевского режима против мирных граждан», — написала она в своем Telegram-канале.

Омбудсмен также выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

