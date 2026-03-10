На Урале завели дело о ненадлежащем воспитании после избиения подростка

«В отношении матери подростка-дебошира представители МВД завели административное дело по статье о ненадлежащем воспитании собственного ребенка (ст. 5.35 КоАП РФ). Ранее данная семья и дети на учете не состояли. В ближайшие дни в учебном заведении, ученик которого его “прославил”, полиция проведет комплекс профилактических мероприятий и с педагогами и с самим подрастающим поколением и с их родителями, чтобы подобные разборки больше не повторялись. А пока инспекторы ПДН взяли юного “героя Интернета”, что называется, на карандаш и прорабатывают вопрос о помещении его в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, что в Екатеринбурге», — отметил Горелых.