На Урале завели дело о ненадлежащем воспитании после избиения подростка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Административное дело по статье о ненадлежащем воспитании ребенка возбуждено на мать одного из дебоширов после избиения подростка группой сверстников в Первоуральске Свердловской области. Также прорабатывается вопрос о помещении злоумышленника в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей в Екатеринбурге, сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Ранее в СМИ появилось видео, где группа подростков избивает своего сверстника, требуя извинений. Пострадавшему нанесли несколько ударов по голове и туловищу.
«В отношении матери подростка-дебошира представители МВД завели административное дело по статье о ненадлежащем воспитании собственного ребенка (ст. 5.35 КоАП РФ). Ранее данная семья и дети на учете не состояли. В ближайшие дни в учебном заведении, ученик которого его “прославил”, полиция проведет комплекс профилактических мероприятий и с педагогами и с самим подрастающим поколением и с их родителями, чтобы подобные разборки больше не повторялись. А пока инспекторы ПДН взяли юного “героя Интернета”, что называется, на карандаш и прорабатывают вопрос о помещении его в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, что в Екатеринбурге», — отметил Горелых.
Он уточнил, что 15-летний подросток воспитывается матерью, его родители развелись. Всего в семье трое сыновей.
«Возможно, уход из семьи папы мог сказаться на дальнейшем поведении подростка. Вскоре он стал пропускать уроки в школе, мог применить насилие, как видно на роликах. Кстати, первая драка произошла еще в ноябре прошлого года, а вторая буквально накануне. При опросе предполагаемый нападавший юноша сказал полицейским, что якобы заступился за знакомых девочек. Насколько его слова правдивы, сейчас в территориальном ОВД детально разбираются», — рассказал Горелых.
Он подчеркнул, что сотрудники полиции Первоуральска из подразделения ПДН среагировали оперативно, установив участников инцидента по горячим следам. 10 марта в следственном управлении СК по региону также сообщали, что по этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).