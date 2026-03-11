В Карелии дирижер из Петербурга погиб, катаясь на лыжах

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Дирижер из Петербурга Петр Гайдуков найден погибшим в Карелии, перед этим он катался на лыжах, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского отряда «ЛизаАлерт».
«Заявка на поиск поступила 9 марта. По информации от заявителя, Гайдуков П. В., 1991 года рождения, пропал в Ланденпохском районе 8 марта. Прибывшие на место поисковики “ЛизаАлерт” в ходе поисково-спасательных мероприятий обнаружили Гайдукова П. В. погибшим», — сообщила собеседница агентства.
Она добавила, что поиск велся в том числе и по территории, где проходит лыжня, так как была информация о том, что пропавший катался на лыжах.
По информации Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, Петр Гайдуков родился в 1991 году в Ленинграде. Музыкальное образование получил в Санкт-Петербургском музыкальном колледже имени Римского-Корсакова и Санкт-Петербургской консерватории по специальности «хоровое дирижирование». Являлся художественным руководителем и дирижером Хора ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Козлова.