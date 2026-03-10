Ричмонд
В МИД сообщили о повреждении генконсульства РФ при ударе по Ирану

Мария Захарова сообщила, что в Иране пострадало здание генконсульства РФ при атаке на администрацию губернатора Исхафана.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в иранском городе Исфахане получило повреждения здание генконсульства России в результате атаки.

«Восьмого марта в иранском городе Исфахане в результате атаки на расположенную неподалеку администрацию губернатора одноименной провинции пострадало генконсульство России», — приводится на сайте МИД РФ комментарий Марии Захаровой.

Отмечается, что в служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, несколько сотрудников отбросило из-за взрывной волны. Однако в результате инцидента никто не погиб и не получил серьезных травм.

Мария Захарова подчеркнула, что в МИД считают нападения на дипломатические и консульские представительства нарушением базовых документов международного права.

«Требуем от всех сторон сторогого соблюдения неприкосновенности дипломатических объектов, отказа от посягательств на безопасность, жизнь и здоровье их персонала. Призываем участников конфликта незамедлительно положить конец военному противостоянию и вернуться за стол переговоров», — добавила дипломат.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В частности, российский лидер подтвердил, что РФ хочет скорейшей деэскалации на Ближнем Востоке и решения ситуации политическими средствами.

