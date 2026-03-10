Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Гусев выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянске

Вечером 10 марта в результате ракетного удара погибли шесть мирных жителей, 37 человек ранены.

Источник: Правительство Воронежской области

Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянске.

Вечером 10 марта в результате ракетного удара погибли шесть мирных жителей, 37 человек ранены.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким жертв этой террористической атаки, своему коллеге — Губернатору области Александру Богомазу, всем брянцам. От имени воронежцев желаю вам стойкости и сил. Скорейшего выздоровления — пострадавшим. Мы не сомневаемся, ни одно бесчеловечное деяние врага не останется безнаказанным. За сегодняшнее тоже ответят и те, кто отдавал приказ, и те, кто его исполнял», — написал Александр Гусев в своем канале в мессенджере МАКС.

Губернатор добавил, что Воронеж готов оказать поддержку жителям Брянской области в случае необходимости:

«Мы соотечественники. Мы вместе. Мы победим».