Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянске.
Вечером 10 марта в результате ракетного удара погибли шесть мирных жителей, 37 человек ранены.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким жертв этой террористической атаки, своему коллеге — Губернатору области Александру Богомазу, всем брянцам. От имени воронежцев желаю вам стойкости и сил. Скорейшего выздоровления — пострадавшим. Мы не сомневаемся, ни одно бесчеловечное деяние врага не останется безнаказанным. За сегодняшнее тоже ответят и те, кто отдавал приказ, и те, кто его исполнял», — написал Александр Гусев в своем канале в мессенджере МАКС.
Губернатор добавил, что Воронеж готов оказать поддержку жителям Брянской области в случае необходимости:
«Мы соотечественники. Мы вместе. Мы победим».