Александр Гусев выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянске

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким жертв этой террористической атаки, своему коллеге — Губернатору области Александру Богомазу, всем брянцам. От имени воронежцев желаю вам стойкости и сил. Скорейшего выздоровления — пострадавшим. Мы не сомневаемся, ни одно бесчеловечное деяние врага не останется безнаказанным. За сегодняшнее тоже ответят и те, кто отдавал приказ, и те, кто его исполнял», — написал Александр Гусев в своем канале в мессенджере МАКС.