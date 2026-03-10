Пропавшую семью Усольцевых могут признать погибшими: это может произойти даже без обнаружения их тел

Пропавшие ещё в сентябре прошлого года Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь могут быть официально признаны погибшими уже в конце марта. Такое решение суд имеет право вынести спустя полгода после исчезновения, даже если сами тела не найдены. Об этом aif.ru рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка 28 сентября 2025 года и перестала выходить на связь. Шестимесячный срок с момента их пропажи истекает в конце марта. По словам Ивана Соловьева, именно по истечении этого периода суд может объявить гражданина умершим, если есть основания полагать, что его жизни угрожала опасность.
Юрист пояснил, что для принятия такого решения суд изучит все материалы дела и опросит свидетелей. Если у следствия не будет доказательств того, что Усольцевы живы или скрываются, суд удовлетворит запрос о признании их погибшими. Официальной датой смерти при этом будет считаться день вступления решения суда в законную силу.
После признания родителей погибшими их дети смогут обратиться к нотариусу для решения вопросов о наследстве. Как отметил Иван Соловьев, специалисту предстоит определить наследственную массу и выяснить, было ли составлено завещание. Однако вступить в права наследования родственники смогут только ещё через полгода, то есть фактически спустя год после исчезновения семьи.
Тем временем 8 марта в Красноярске произошла ещё одна трагедия. Во дворе жилого дома были обнаружены тела женщины и её малолетней дочери. По предварительным данным, они могли упасть с высоты, пишет 360.ru.