Пропавшую семью Усольцевых могут признать погибшими: это может произойти даже без обнаружения их тел

Пропавшие ещё в сентябре прошлого года Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь могут быть официально признаны погибшими уже в конце марта. Такое решение суд имеет право вынести спустя полгода после исчезновения, даже если сами тела не найдены. Об этом aif.ru рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.