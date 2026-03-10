В Дагестане ребенок погиб из-за самовольно установленного водонагревателя

МАХАЧКАЛА, 10 марта. /ТАСС/. Ребенок погиб от отравления угарным газом в Кайтагском районе Дагестана. Об этом сообщает Министерство энергетики и тарифов республики.
«В селе Маджалис на улице Абдурахманова произошел несчастный случай с летальным исходом. В одноэтажном жилом доме, газифицированном природным газом, предположительно, произошло отравление угарным газом. По прибытии аварийной бригады подача газа была оперативно прекращена путем закрытия крана. В ходе осмотра установлено, что в домовладении, помимо разрешенного газового оборудования (плита и газовый котел с автоматикой), в ванной комнате самовольно установлен проточный водонагревательный прибор», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что предварительной причиной происшествия стало отсутствие тяги в дымоходе самовольно установленного водонагревателя.
«При этом договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с абонентом был заключен, однако самовольно установленное оборудование не проходило необходимых проверок и не было допущено к эксплуатации», — добавили в ведомстве.
Как уточнили в министерстве, надзорные органы организовали проверку.