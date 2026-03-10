В Дагестане ребенок погиб из-за самовольно установленного водонагревателя

«В селе Маджалис на улице Абдурахманова произошел несчастный случай с летальным исходом. В одноэтажном жилом доме, газифицированном природным газом, предположительно, произошло отравление угарным газом. По прибытии аварийной бригады подача газа была оперативно прекращена путем закрытия крана. В ходе осмотра установлено, что в домовладении, помимо разрешенного газового оборудования (плита и газовый котел с автоматикой), в ванной комнате самовольно установлен проточный водонагревательный прибор», — говорится в сообщении.