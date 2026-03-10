Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольных Киеву районах Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

В контролируемых властями Украины районах Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.