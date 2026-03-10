Ричмонд
Главу Осташковского округа Тверской области Титова отстранили из-за задержания

Его подозревают в совершении коррупционного преступления.

ТВЕРЬ, 10 марта. /ТАСС/. Главу Осташковского округа Тверской области Алексея Титова отстранили от должности в связи с задержанием по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

«В Тверской области от занимаемой должности отстранен глава Осташковского округа Алексей Титов в связи с задержанием по подозрению в совершении коррупционного преступления. Борьба с коррупцией на всех уровнях является нашей принципиальной позицией. Следствию будет оказано необходимое содействие», — цитирует пресс-служба областного правительства слова врио губернатора региона.