В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА

СОЧИ, 10 марта. /ТАСС/. Режим угрозы атаки беспилотников снят на территории Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале.
«Внимание! Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — написал Прошунин.
Он напомнил, что обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу. Нельзя подходить к ним близко, снимать и пользоваться рядом с ними мобильными телефонами.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше