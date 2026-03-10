Ричмонд
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА

Опасности для жителей и гостей города-курорта нет.

СОЧИ, 10 марта. /ТАСС/. Режим угрозы атаки беспилотников снят на территории Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале.

«Внимание! Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — написал Прошунин.

Он напомнил, что обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу. Нельзя подходить к ним близко, снимать и пользоваться рядом с ними мобильными телефонами.

