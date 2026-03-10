В Запорожье произошел взрыв

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Взрыв произошел в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом сообщило издание «Общественное».
В подконтрольных киевским властям районах Запорожской области объявлена воздушная тревога.
