В Запорожье произошел взрыв

В подконтрольных киевским властям районах Запорожской области объявлена воздушная тревога.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Взрыв произошел в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом сообщило издание «Общественное».

