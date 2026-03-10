Главу округа в Тверской области задержали по подозрению в коррупции

«В Тверской области от занимаемой должности отстранён глава Осташковского округа Алексей Титов в связи с задержанием по подозрению в совершении коррупционного преступления. Борьба с коррупцией на всех уровнях является нашей принципиальной позицией», — приводит пресс-служба регионального правительства слова Королева в сообщении на платформе Max.