Четверых жителей Дагестана арестовали за кражу песка с берега Каспийского моря

МАХАЧКАЛА, 10 марта./ТАСС/. Суд арестовал четверых жителей Дербентского района Дагестана за кражу песка с побережья Каспийского моря. Государству причинен материальный ущерб в размере 12 млн рублей, сообщили в Верховном суде республики.
«В Советский районный суд Махачкалы поступили ходатайства органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении четырех жителей Дербентского района, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. “б” ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Постановлением суда фигуранты заключены под стражу на 1 месяц 22 суток, т. е. до 26 апреля 2026 года включительно», — говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемые в период 2022—2023 годов, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществляли незаконную добычу и вывоз морского песка с побережья Каспийского моря вблизи села Белиджи Дербентского района. В результате противоправных действий государству причинен материальный ущерб в размере 12 млн рублей.