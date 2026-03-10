Четверых жителей Дагестана арестовали за кражу песка с берега Каспийского моря

«В Советский районный суд Махачкалы поступили ходатайства органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении четырех жителей Дербентского района, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. “б” ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Постановлением суда фигуранты заключены под стражу на 1 месяц 22 суток, т. е. до 26 апреля 2026 года включительно», — говорится в сообщении.