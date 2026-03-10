Ричмонд
В московской НИИ пострадал сотрудник: подробности

В НИИ в Москве во время проведения эксперимента произошел взрыв.

Источник: Комсомольская правда

В Москве в Институте нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева произошел взрыв, пострадал сотрудник НИИ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По предварительным данным, пострадал один сотрудник.

31-летний кандидат наук получил незначительные травмы. Его госпитализировали. Предположительно, взрыв прогремел из-за проведения научного эксперимента в НИИ города Москва. Обстоятельства взрыва и состояние сотрудника НИИ неизвестны.

Напомним, Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН — ключевой центр исследований в области нефтехимии, катализа и химии полимеров. Разрабатывает процессы переработки углеводородного сырья и катализаторы, а также выполняет прикладные работы для нефтегазохимической отрасли.

Ранее KP.RU сообщил, что автомобиль взорвался на парковке в подмосковном Селятино. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность газового баллона.