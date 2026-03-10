Против главы округа Тверской области завели дело

По данным следствия, 10 марта 2026 года глава муниципального округа находился в салоне автомобиля в Твери, где получил от мужчины, действующего в рамках оперативно-разыскного мероприятия, взятку в размере 1,1 млн рублей. Уточняется, что деньги были за продажу объектов недвижимости, находящихся в собственности округа, по заниженной стоимости, а также за оказание покровительства при подборе объектов недвижимости и проведении с ними сделок. Сотрудники УФСБ задержали мужчину.