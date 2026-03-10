Против главы округа Тверской области завели дело

ТВЕРЬ, 10 марта. /ТАСС/. Глава Осташковского округа Тверской области Алексей Титов подозревается в получении взятки в 1,1 млн рублей. Заведено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Ранее врио губернатора региона Виталий Королев сообщил, что глава Осташковского округа Алексей Титов был отстранен от должности в связи с задержанием по подозрению в совершении коррупционного преступления.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Осташковского муниципального округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 10 марта 2026 года глава муниципального округа находился в салоне автомобиля в Твери, где получил от мужчины, действующего в рамках оперативно-разыскного мероприятия, взятку в размере 1,1 млн рублей. Уточняется, что деньги были за продажу объектов недвижимости, находящихся в собственности округа, по заниженной стоимости, а также за оказание покровительства при подборе объектов недвижимости и проведении с ними сделок. Сотрудники УФСБ задержали мужчину.
Как добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области, уголовное дело было заведено по материалам УФСБ региона. Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. «Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — добавили в пресс-службе.