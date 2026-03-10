Гавана частично осталась без света после новой аварии на ТЭС

В столице Кубы вновь произошло масштабное отключение электроэнергии. Причиной стал выход из строя теплоэлектростанции Ernesto Guevara de la Serna Thermoelectric Power Plant, которая всего несколькими часами ранее была вновь подключена к национальной энергосистеме Sistema Electroenergético Nacional (SEN).
Как сообщила государственная энергетическая компания Unión Eléctrica de Cuba, авария произошла на втором энергоблоке станции. По предварительным данным, причиной остановки стала неисправность в системе регулирования турбины.
Информация о техническом сбое была опубликована компанией в социальной сети X*. В результате произошедшего часть районов кубинской столицы осталась без электричества вскоре после восстановления работы станции.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал Кубе «новую жизнь» после операции США в Иране.
