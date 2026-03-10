К поискам троих пропавших детей в Звенигороде подключили водолазов «Центроспаса»

Спасатели расширили поиски 13-летней девочки и двух 12-летних мальчиков, пропавших 7 марта в Одинцовском округе. К работе привлекли водолазов аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС России. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в пресс-службе регионального главка.
По данным ведомства, детей в последний раз видели в районе Москвы-реки, на берегу нашли личные вещи. Основное внимание сейчас уделяют акватории. Спасатели обследовали более 19,4 километров русла, пробурили свыше 200 лунок и оборудовали четыре майны для спуска водолазов. Зону поиска расширили вверх по течению.
— Оперативный штаб задействует все доступные силы и средства. Поиск продолжается, — говорится в сообщении.
Трех детей ищут с 7 марта. Двое мальчиков и одна девочка потерялись во время прогулки. К утру 10 марта спасатели и волонтеры обследовали почти 20 километров Москвы-реки в Звенигороде.
Позднее появилась информация, что поисковики смогут обнаружить детей после того, как на реке, в которую они могли провалиться, подтают снег и лед. В операции участвуют спасатели МЧС России, сотрудники «Мособлпожспаса», добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и водолазная группа «ДобротворецЪ». Власти Одинцова запретили местным жителям самостоятельно искать детей.