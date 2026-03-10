К поискам троих пропавших детей в Звенигороде подключили водолазов «Центроспаса»

По данным ведомства, детей в последний раз видели в районе Москвы-реки, на берегу нашли личные вещи. Основное внимание сейчас уделяют акватории. Спасатели обследовали более 19,4 километров русла, пробурили свыше 200 лунок и оборудовали четыре майны для спуска водолазов. Зону поиска расширили вверх по течению.