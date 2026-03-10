Экс-главу морга Таганрога отпустили под домашний арест по делу о вымогательстве

По версии следствия, руководство и сотрудники учреждения систематически вымогали взятки у жителей Таганрога за ускорение процедуры выдачи тел, а также подготовку к захоронению. Деньги не проводились через кассу учреждения и не поступали в областной бюджет, а присваивались фигурантами. По имеющимся данным, начиная с периода пандемии коронавирусной инфекции на банковские счета сотрудников незаконно поступили более 70 млн рублей.