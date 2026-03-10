Экс-главу морга Таганрога отпустили под домашний арест по делу о вымогательстве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 марта. /ТАСС/. Таганрогский городской суд Ростовской области изменил меру пресечения для руководителя Таганрогского морга Оксаны Терземан и одной из сотрудниц Олеси Хань с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
В феврале 2025 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал руководителя и двоих сотрудников Таганрогского морга. Тогда Терземан и Хань были арестованы на два месяца, а второй сотруднице, Лиане Юсуповой, суд назначил домашний арест.
«Терземан и Хань мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест, продлив срок нахождения обвиняемых под домашним арестом по 31 марта 2026 года включительно», — говорится в сообщении.
По версии следствия, руководство и сотрудники учреждения систематически вымогали взятки у жителей Таганрога за ускорение процедуры выдачи тел, а также подготовку к захоронению. Деньги не проводились через кассу учреждения и не поступали в областной бюджет, а присваивались фигурантами. По имеющимся данным, начиная с периода пандемии коронавирусной инфекции на банковские счета сотрудников незаконно поступили более 70 млн рублей.
Следователи возбудили дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в отношении руководителя и ряда сотрудников бюро, в их домах и на рабочих местах прошли обыски.