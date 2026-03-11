Суд обязал Сбербанк выплатить 1,4 миллиарда за использование чужого бренда

Девятый арбитражный апелляционный суд признал Сбербанк нарушителем прав компании ФИТ на товарные знаки PayQR и взыскал с банка компенсацию в размере 1,445 миллиарда рублей. Об этом стало известно во вторник, 10 марта.
Как следует из постановления суда, банк использовал обозначения SberPay QR и «Плати QR» для своей системы бесконтактной оплаты, хотя компания ФИТ зарегистрировала бренд PayQR еще в 2016 году. Ранее стороны вели переговоры о сотрудничестве, но в 2019 году Сбербанк запустил собственный сервис со схожими названиями.
Апелляция усмотрела высокую степень сходства между обозначениями и умышленный характер нарушений, отметив, что банк мог использовать иные словосочетания. Суд также запретил Сбербанку использовать спорные обозначения. Исполнение решения приостановлено до рассмотрения кассационной жалобы. На сайте банка уже начали применять новую фразу — «Мульти QR», передает «Ъ».
Ранее мультипликационная студия «Союзмультфильм» выиграла суд у бизнесмена, который торговал игрушками «Чебурашка» и «Волк». Предприниматель должен выплатить 34 243 рубля за нарушение авторских прав.