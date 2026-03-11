Суд обязал Сбербанк выплатить 1,4 миллиарда за использование чужого бренда

Как следует из постановления суда, банк использовал обозначения SberPay QR и «Плати QR» для своей системы бесконтактной оплаты, хотя компания ФИТ зарегистрировала бренд PayQR еще в 2016 году. Ранее стороны вели переговоры о сотрудничестве, но в 2019 году Сбербанк запустил собственный сервис со схожими названиями.