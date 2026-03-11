В Прикамье мужчина избил продавщицу за отказ продать алкоголь после 22:00

В Пермском крае мужчина не смог смириться с отказом купить алкоголь после десяти вечера и дважды ударил продавщицу по лицу. Сначала он просто угрожал и ушёл, но вскоре вернулся и набросился на женщину. От первого удара она упала, а потом получила второй, от чего подняться уже не смогла, передаёт kp.ru.