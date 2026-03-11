В Прикамье мужчина избил продавщицу за отказ продать алкоголь после 22:00

Остановил дебошира прохожий, который забежал в магазин. А потом его же отчим сдал полиции.
Продавщица отделалась ушибом головы и сильным отёком. Врачи выписали больничный до 15 марта. А вот нападавшему ничего серьёзного не грозит — в управлении МВД уточнили, что он отделался административкой за побои и мелкое хулиганство. Уголовное дело заводить не стали.
Ранее в Иркутске группа подростков жестоко зарезала на улице 28-летнего мужчину, который им показался «пьяным и неадекватным». 17-летний подросток, наносивший удары, задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Сейчас устанавливается причастность других нападавших.
