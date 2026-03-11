Ричмонд
В столице Кубы погас свет из-за аварии на ТЭС

В Гаване частично пропал свет из-за аварии на тепловой электростанции Ernesto Guevara De La Serna. Как сообщила Электрическая компания Кубы UNE, второй энергоблок ТЭС отключился по причине сбоя в системе регулирования турбины.

Это уже не первое отключение на острове в последнее время на фоне сохраняющихся проблем в энергосистеме.

Ранее президент США Дональд Трамп ввёл пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. Это решение связано с объявлением ЧП в США из-за «угрозы» со стороны острова. Недавно американский лидер заявил, что Куба переживает период упадка, но при этом Вашингтон ведёт переговоры с её руководством.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

