В столице Кубы погас свет из-за аварии на ТЭС

Это уже не первое отключение на острове в последнее время на фоне сохраняющихся проблем в энергосистеме.
Ранее президент США Дональд Трамп ввёл пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. Это решение связано с объявлением ЧП в США из-за «угрозы» со стороны острова. Недавно американский лидер заявил, что Куба переживает период упадка, но при этом Вашингтон ведёт переговоры с её руководством.
