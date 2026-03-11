В Сети опубликовали видео удара ВСУ по заводу в Брянске

В тот же день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате массированных ударов дронов ВСУ по территории региона, по предварительным данным, погибли двое мужчин. По его словам, один из ударов пришелся на гражданский автомобиль в Пологовском муниципальном округе.