В Сети опубликовали видео удара ВСУ по заводу в Брянске

В сети распространились кадры удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по заводу «Кремний Эл» в Брянске. Видео снято с беспилотника, что подтверждает использование ВСУ дрона-разведчика для фиксации атаки. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил военблогер Сергей Колясников.

10 марта губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате удара по предприятию в Брянске ракетами ВСУ шестеро мирных граждан погибли и еще 37 получили ранения.

Как отметил Колясников, на видео зафиксировано не менее пяти попаданий крылатых ракет по главному корпусу завода, который выпускал интегральные схемы, микропроцессоры и радиоэлектронные компоненты.

— Завод на минус. А вот к работе ПВО вопросов очень много, — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, удар, предположительно, нанесен британскими ракетами Storm Shadow, пуск которых осуществляется с разрешения Лондона.

В тот же день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате массированных ударов дронов ВСУ по территории региона, по предварительным данным, погибли двое мужчин. По его словам, один из ударов пришелся на гражданский автомобиль в Пологовском муниципальном округе.