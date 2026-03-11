Постпред при ООН сообщил о гибели более 1,3 тыс. мирных жителей в Иране

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединённых Наций Амир Саид Иравани заявил, что число погибших мирных жителей в стране после начала военной операции превысило 1,3 тысячи человек. С таким заявлением дипломат выступил в беседе с журналистами.
По его словам, жертвы среди гражданского населения стали следствием ударов, которые, как утверждает иранская сторона, наносятся вооружёнными силами США и Израиля. Иравани также заявил, что атаки, по мнению Тегерана, направляются на густонаселённые районы и важные объекты инфраструктуры.
Дипломат подчеркнул, что в результате этих действий, по утверждению иранской стороны, погибло значительное число мирных жителей. Он назвал происходящее серьёзной гуманитарной проблемой и выразил обеспокоенность последствиями продолжающихся боевых действий.
Ранее Иравани выступил с критикой в адрес международного сообщества, заявив о недостаточной реакции на действия США и Израиля против Ирана.