Постпред при ООН сообщил о гибели более 1,3 тыс. мирных жителей в Иране

Более 1,3 тысячи мирных жителей погибли в Иране после начала США и Израилем военной операции.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединённых Наций Амир Саид Иравани заявил, что число погибших мирных жителей в стране после начала военной операции превысило 1,3 тысячи человек. С таким заявлением дипломат выступил в беседе с журналистами.

По его словам, жертвы среди гражданского населения стали следствием ударов, которые, как утверждает иранская сторона, наносятся вооружёнными силами США и Израиля. Иравани также заявил, что атаки, по мнению Тегерана, направляются на густонаселённые районы и важные объекты инфраструктуры.

Дипломат подчеркнул, что в результате этих действий, по утверждению иранской стороны, погибло значительное число мирных жителей. Он назвал происходящее серьёзной гуманитарной проблемой и выразил обеспокоенность последствиями продолжающихся боевых действий.

Ранее Иравани выступил с критикой в адрес международного сообщества, заявив о недостаточной реакции на действия США и Израиля против Ирана.

