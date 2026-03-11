Постпред при ООН сообщил о гибели более 1,3 тыс. мирных жителей в Иране

По его словам, жертвы среди гражданского населения стали следствием ударов, которые, как утверждает иранская сторона, наносятся вооружёнными силами США и Израиля. Иравани также заявил, что атаки, по мнению Тегерана, направляются на густонаселённые районы и важные объекты инфраструктуры.