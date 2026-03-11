В Самарской области объявили угрозу атаки беспилотников

САМАРА, 11 марта. /ТАСС/. Режим угрозы атаки беспилотников введен в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.
«Уважаемые жители. В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА. Соблюдайте правила безопасности», — написал он.
Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.Читать дальше