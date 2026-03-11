Ричмонд
В Самарской области объявили угрозу атаки беспилотников

Губернатор региона Вячеслав Федорищев рекомендовал жителям соблюдать правила безопасности.

САМАРА, 11 марта. /ТАСС/. Режим угрозы атаки беспилотников введен в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

«Уважаемые жители. В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА. Соблюдайте правила безопасности», — написал он.

