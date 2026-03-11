Ричмонд
Shot: Взрывы прогремели над Анапой

Жители Анапы во вторник, 10 марта, сообщили о серии взрывов, прогремевших в небе над городом и акваторией Черного моря.

По словам очевидцев, звуки были настолько мощными, что на автомобилях сработали сигнализации. В течение дня в городе уже трижды объявляли воздушную тревогу.

Согласно предварительным данным, причиной громких хлопков стала работа систем противовоздушной обороны (ПВО), отражающих атаку украинских беспилотников. Местные жители сообщили как минимум о пяти взрывах в разных частях города. Официальной информации о разрушениях на земле или пострадавших на данный момент не поступало, передает Telegram-канал Shot.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе режим чрезвычайном ситуации из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).