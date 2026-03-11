Shot: Взрывы прогремели над Анапой

Согласно предварительным данным, причиной громких хлопков стала работа систем противовоздушной обороны (ПВО), отражающих атаку украинских беспилотников. Местные жители сообщили как минимум о пяти взрывах в разных частях города. Официальной информации о разрушениях на земле или пострадавших на данный момент не поступало, передает Telegram-канал Shot.