Shot: Взрывы прогремели над Сочи и Сириусом

В Сочи и Сириусе произошла серия взрывов. Об этом стало известно в среду, 11 марта.
По словам очевидцев, не менее пяти хлопков слышали в Центральном и Адлерском районах, а также со стороны Сириуса. В небе над Черным морем местные жители заметили вспышки.
Жители Анапы во вторник, 10 марта, сообщили о серии взрывов, прогремевших в небе над городом и акваторией Черного моря. По словам очевидцев, звуки были настолько мощными, что на автомобилях сработали сигнализации.
