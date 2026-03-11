Ричмонд
Shot: Взрывы прогремели над Сочи и Сириусом

В Сочи и Сириусе произошла серия взрывов. Об этом стало известно в среду, 11 марта.

По словам очевидцев, не менее пяти хлопков слышали в Центральном и Адлерском районах, а также со стороны Сириуса. В небе над Черным морем местные жители заметили вспышки.

Над всей территорией Сочи воет сирена воздушной опасности. По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских беспилотников (БПЛА). Официальной информации о последствиях пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.

Жители Анапы во вторник, 10 марта, сообщили о серии взрывов, прогремевших в небе над городом и акваторией Черного моря. По словам очевидцев, звуки были настолько мощными, что на автомобилях сработали сигнализации.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше