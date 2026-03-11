В Мордовии объявили беспилотную опасность

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности введен на территории Мордовии. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.
«На территории Республики Мордовия объявлен сигнал “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении.
Об этом сообщили в правительстве республики.
