В Мордовии объявили беспилотную опасность

Об этом сообщили в правительстве республики.

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности введен на территории Мордовии. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

«На территории Республики Мордовия объявлен сигнал “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении.