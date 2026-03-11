Во Владивостоке 68‑летний наркодилер предстанет перед судом

В Приморье завершили расследование уголовного дела о сбыте наркотиков в крупном размере. Под следствием оказался 68-летний житель Владивостока, которого обвиняют в работе в составе организованной группы.
Как сообщает следственная часть краевого управления МВД России, мужчина вместе с сообщниками пытался продать крупные партии запрещённых веществ. Речь идёт о более чем 5 килограммах конопли (марихуаны), свыше 61 грамма масла конопли (гашишного масла) и 6 граммах смеси табака с гашишем. Эти наркотики полицейские изъяли в ходе оперативно-розыскных действий. Поэтому эпизод остался на стадии покушения.
Следователи также установили, что до этого обвиняемый успел несколько раз незаконно реализовать наркотики. По материалам дела, он продал 149 граммов масла каннабиса. Также он реализовал 14 граммов смеси с гашишем и около 5 граммов гашиша.
Сейчас фигурант находится под стражей в СИЗО. Такую меру пресечения избрали в рамках уголовного дела. Чтобы обеспечить исполнение возможного приговора, на его банковские счета наложен арест.
В МВД отмечают, что в ходе расследования подтвердили причастность мужчины к преступлениям против общественной нравственности и здоровья населения. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения по существу.