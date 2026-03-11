Ричмонд
На Гавайях началось новое извержение вулкана Килауэа

На Гавайях произошло новое извержение вулкана Килауэа. Как сообщила Геологическая служба США, высота лавовых фонтанов из южного и северного жерл достигает 400 метров.

Извержение вулкана Килауэа. Видео © Х / Weather Monitor.

Предыдущее извержение такого масштаба фиксировалось в феврале. Килауэа называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле.

Ранее на Филиппинах зафиксировали извержение вулкана Канлаон. По данным Института вулканологии и сейсмологии страны, столб пепла поднялся на две тысячи метров над кратером. Само извержение продолжалось около двух минут.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

