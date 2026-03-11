На Гавайях началось новое извержение вулкана Килауэа

Извержение вулкана Килауэа. Видео © Х / Weather Monitor.
Предыдущее извержение такого масштаба фиксировалось в феврале. Килауэа называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле.
Ранее на Филиппинах зафиксировали извержение вулкана Канлаон. По данным Института вулканологии и сейсмологии страны, столб пепла поднялся на две тысячи метров над кратером. Само извержение продолжалось около двух минут.
