В Николаевске-на-Амуре водитель Lexus сбил насмерть инвалида-колясочника

В Николаевске-на-Амуре 8 марта водитель автомобиля Lexus насмерть сбил 43-летнего мужчину, передвигавшегося на инвалидной коляске. Об этом сообщили в городской прокуратуре Хабаровского края.
Авария произошла в районе дома № 124 по улице Максима Горького. От сильного удара пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель с места происшествия скрылся, бросив машину примерно в 17 километрах от посёлка Маго Николаевского района.
Сотрудники полиции изъяли оставленный Lexus и доставили его на территорию отдела МВД по Николаевскому району. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека, совершённое лицом в состоянии опьянения либо скрывшимся с места происшествия.
Сейчас следователи проводят осмотр места аварии, изучают записи с камер, опрашивают возможных свидетелей и устанавливают личность водителя. Прокуратура Николаевска-на-Амуре взяла расследование под контроль и следит за ходом всех проверочных мероприятий.