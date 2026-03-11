В Николаевске-на-Амуре водитель Lexus сбил насмерть инвалида-колясочника

Авария произошла в районе дома № 124 по улице Максима Горького. От сильного удара пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель с места происшествия скрылся, бросив машину примерно в 17 километрах от посёлка Маго Николаевского района.