Шесть человек погибли при пожаре в автобусе в Швейцарии

Ранее Life.ru писал о резонансной трагедии с туристом в Европе. В испанском Бенидорме 21-летний британец Харви Домини скончался во время отдыха с друзьями после употребления алкоголя и наркотиков. Один из его приятелей снимал происходящее на видео и выкладывал кадры в Snapchat — на записи видно, как молодой человек сначала сидит на балконе, а затем теряет сознание и умирает.