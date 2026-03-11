Армия Израиля сообщила, что вновь зафиксировала обстрел из Ирана

Военные Израиль зафиксировали новый ракетный обстрел со стороны Ирана и начали действия по его отражению. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
По данным израильской стороны, запуск ракет был направлен в сторону территории государства, и оборонные системы немедленно приступили к перехвату угроз. В пресс-релизе подчеркивается, что действия военных направлены на защиту граждан и критической инфраструктуры.
Отмечается, что ситуация находится под постоянным контролем командования, а меры по отражению атак продолжаются. Израильская армия заявила о готовности реагировать на любые новые угрозы со стороны Ирана.
Ранее постоянный представитель Ирана при Организации Объединённых Наций Амир Саид Иравани призвал мировое сообщество срочно вмешаться для прекращения военных действий против его страны.