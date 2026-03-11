Неопытного грабителя задержали полицейские Уральска

Полицейские задержали мужчину, похитившего выручку из кассы Уральске, передает BAQ.kz.
В одном из магазинов города, по сообщению Департамента полиции Западно-Казахстанской области, произошла кража денег из кассы. Мужчина, воспользовавшись свободным доступом, похитил крупную сумму и скрылся с места происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого.
«Им оказался стажер магазина, проходивший стажировку в торговой точке. Его противоправные действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Похищенные денежные средства в сумме 190 тысяч тенге изъяты. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По факту кражи проводится досудебное расследование. Полиция напоминает: работодателям необходимо тщательно проверять персонал при приеме на работу, обеспечивать контроль за доступом к денежным средствам, использовать системы видеонаблюдения для предотвращения правонарушений», — говорится в сообщении.