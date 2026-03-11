В небе над Самарой и Сызранью прогремело около 10 взрывов

По словам очевидцев, украинские дроны-камикадзе летят на низкой высоте со стороны реки Волги, а системы ПВО ведут по ним активный огонь. В Сызрани видно дым и пламя от пожара в одном из районов. Власти ввели воздушную тревогу в регионе, а аэропорт Самары ограничил приём и выпуск самолётов для обеспечения безопасности.