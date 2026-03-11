Дело экс-гендиректора «Восточной верфи» Олега Сиденко отправлено в суд

Следователи установили, что с марта 2017 года по май 2020 года Сиденко заключил трудовые договоры и подписал приказы о приёме на работу пяти человек в штат «Восточной верфи». Формально эти люди числились на предприятии, однако фактически занимались обслуживанием и содержанием катамарана «Улисс», реальным владельцем которого, как указывает следствие, был председатель совета директоров общества.