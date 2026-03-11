Дело экс-гендиректора «Восточной верфи» Олега Сиденко отправлено в суд

Следственный комитет по Приморскому краю завершил расследование уголовного дела о хищении более 6 млн рублей из средств судостроительного завода «Восточная верфь». Материалы по делу направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщил Telegram-канал «Следком Приморья».
Фигурантом дела стал бывший генеральный директор акционерного общества «Восточная верфь» Олег Сиденко, которого обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ — в растрате чужого имущества в особо крупном размере. По версии следствия, он действовал в сговоре с председателем совета директоров предприятия Геннадием Лазаревым, и их совместная цель заключалась в хищении денег завода.
Следователи установили, что с марта 2017 года по май 2020 года Сиденко заключил трудовые договоры и подписал приказы о приёме на работу пяти человек в штат «Восточной верфи». Формально эти люди числились на предприятии, однако фактически занимались обслуживанием и содержанием катамарана «Улисс», реальным владельцем которого, как указывает следствие, был председатель совета директоров общества.
Заработная плата, премии и другие выплаты этому экипажу шли за счёт средств акционерного общества, хотя их работа не была связана с производственной деятельностью завода. В итоге, по данным следствия, Сиденко таким способом похитил у «Восточной верфи» свыше 6 млн рублей, оформляя выплаты как законные расходы предприятия.
В Следственном комитете заявили, что по делу собрана достаточная доказательственная база, и теперь обстоятельства хищения подробно рассмотрит суд. Отмечается, что возможное преступление выявила прокуратура, а оперативное сопровождение расследования обеспечивали сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.