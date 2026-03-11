Юную блогершу из Комсомольска-на-Амуре задержали по подозрению в мошенничестве

Установлено, что злоумышленница создала в мессенджере канал, где организовала фиктивный розыгрыш-аукцион. По его условиям победителем становился подписчик, перечисливший наибольшую сумму на указанный банковский счет. При этом фигурантка предусмотрительно оформила в режиме онлайн дебетовую карту на своего младшего брата. По завершению розыгрыша девушка объявила его победителем, однако брат фактически не был осведомлен о происходящем. После этого фигурантка перевела все денежные средства со счета родственника на счет своего приятеля. В дальнейшем полученные денежные средства злоумышленница присвоила и потратила в личных целях.