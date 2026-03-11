Юную блогершу из Комсомольска-на-Амуре задержали по подозрению в мошенничестве

В отдел полиции № 3 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре обратилась 38-летняя горожанка с заявлением о хищении денежных средств с ее банковской карты. Женщина рассказала, что накануне ночью увидела сообщение в мобильном банке о снятии свыше 12 тысяч рублей. Выяснилось, что средства перевела несовершеннолетняя дочь потерпевшей, участвовавшая в конкурсе водном из мессенджеров, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
«14-летняя дочь потерпевшей участвовала в розыгрыше в одном из мессенджеров, организованном местным блогером, имеющей приблизительно 700 подписчиков. Чтобы получить обещанный приз, дочь заявительницы перевела деньги по указанным реквизитам. В последствии девушка поняла, что стала жертвой аферистов. Объявленный победитель не участвовал в аукционе и даже не являлся подписчиком данного канала», — говорится в сообщении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре задержали 16-летнюю горожанку, подозреваемую в причастности к противоправному деянию.
Установлено, что злоумышленница создала в мессенджере канал, где организовала фиктивный розыгрыш-аукцион. По его условиям победителем становился подписчик, перечисливший наибольшую сумму на указанный банковский счет. При этом фигурантка предусмотрительно оформила в режиме онлайн дебетовую карту на своего младшего брата. По завершению розыгрыша девушка объявила его победителем, однако брат фактически не был осведомлен о происходящем. После этого фигурантка перевела все денежные средства со счета родственника на счет своего приятеля. В дальнейшем полученные денежные средства злоумышленница присвоила и потратила в личных целях.
Ущерб потерпевшей возмещен полностью матерью подозреваемой.
Расследование уголовного дела продолжается.
В отношении фигурантки-блогера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В отношении законного представителя несовершеннолетней фигурантки составлен административный протокол по ст. 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудники полиции обращаются к законным представителям несовершеннолетних:
— Объясните детям, что нельзя верить заманчивым предложениям в сети Интернет. Любая покупка или продажа должна быть согласована с вами.
— Следите за сайтами, которые посещает ребенок. Участвуйте в «цифровой жизни» ребенка, будьте в курсе его активностей в интернете.