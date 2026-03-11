Девять пожаров общей площадью почти в 2 га потушили в Приморье за сутки

Девять пожаров на землях разных категорий общей площадью 1999 гектаров были ликвидированы в Приморье за минувшие сутки, 10 марта. Об этом рассказали в региональном министерстве лесного хозяйства, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«За прошедшие сутки на землях иных категорий действовало шесть природных (ландшафтных) пожаров на общей площади 1,8 тысячи гектаров. Возгорания зафиксированы в Артёмовском городском округе, Лазовском, Михайловском, Партизанском, Ханкайском и Хасанском муниципальных округах», — говорится в сообщении.
Два лесных пожара общей площадью 21 гектар возникли в Уссурийском лесничестве (Пограничный МО) и во Владивостокском лесничестве (Артёмовский ГО). На тушении задействовали 27 пожарных Приморской авиабазы.
Ещё одно возгорание площадью 85 гектаров произошло на территории, подведомственной Министерству обороны РФ, в Пограничном муниципальном округе. Его ликвидацией занимались специалисты ФГБУ «Оборонлес».
Напомним, пожароопасный сезон объявлен в 18 округах Приморья, а на территории Владивостока он начал действовать с 10 марта.